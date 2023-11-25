Названо оружие, способное «закошмарить» ВСУ Военэксперт Дандыкин: ракета комплекса «Искандер-М» является кошмаром для ВСУ

Фото: МО РФ

Баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» является настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с Lenta.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, снаряд с дальностью полета в 500 км является несбиваемым. Специалист также пояснил, что «Искандер-М» способен выпускать и крылатые ракеты, это зависит от поставленных задач.

Этот ОТРК хорошо себя проявил во время специальной военной операции. <...> Его фишка заключается в том, что на вооружении машины [стоят] две ракеты. Он может стрелять как крылатой, так и баллистической ракетой. <...> [Баллистическую ракету] трудно поймать, потому что она меняет траекторию полета, — рассказал Дандыкин.

Ранее близкий к Минобороны РФ источник заявил, что в декабре 2023 года вступит в боевую готовность в РВСН первый полк с передовыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат». Он включает командный пункт и несколько шахтных пусковых установок. Полк должен начать боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения.

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов ранее сообщил, что универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», предназначенный для тренировки сил ПВО, будет усовершенствован с учетом характеристик поставляемых Украине западных вооружений. По его словам, модернизация коснется механизмов защиты от воздушных атак противника.