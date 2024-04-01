Названо оружие, которое ВС России впервые применят против ВСУ Interia: ВС России впервые САО 2С42 «Лотос» для прорыва обороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2С42 «Лотос»

Вооруженные силы России намерены впервые применить против ВСУ новейшую самоходную артиллерию, речь идет о 2С42 «Лотос», пишет польское издание Interia. По словам авторов издания, самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, способной запускать новые управляемые ракеты на расстояние в 25 километров. В материале отмечается, что теперь для украинских военных настанут тяжелые времена.

Российская армия наконец-то хочет прорвать оборону Украины. Для этой цели Кремль готовится использовать по-настоящему мощное оружие, — говорится в публикации.

Новую технику российских военных можно будет десантировать с воздуха при помощи парашюта, а также использовать для перемещения по воде, обратили внимание авторы издания. Кроме того, «Лотос» обладает увеличенным боекомплектом, он в два раза превышает прошлое поколение «Нона».

Ранее в Сети появилось видео нанесения удара авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении. По словам военного эксперта Бориса Рожина, в ходе операции были сброшены две бомбы ФАБ-500М62 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В марте сообщалось, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» береговых ракетных комплексов «Бастион» получили новые активные головки самонаведения. По данным российского оборонно-промышленного комплекса, модернизация позволяет с высокой точностью поражать наземные цели Вооруженных сил Украины.