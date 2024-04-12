Названо место похорон офицера, погибшего при сопровождении журналистов На Аллее Славы в Воронеже похоронят погибшего при обстреле офицера ВС России

Фото: МО РФ

Евгений Половодов

Российского военного Евгения Половодова, входившего в офицерский состав пресс-центра Минобороны России, похоронят в Воронеже, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики. Он получил смертельное ранение в среду, 10 апреля, во время обстрела украинских военных на Кременском направлении на территории ЛНР.

Погибшего под Кременной офицера пресс-центра Минобороны Евгения Половодова похоронят в Воронеже, откуда он родом, на Аллее Славы, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Половодов в день гибели сопровождал съемочную группу регионального отделения ВГТРК «Вести Луганск». По местоположению журналистов был нанесен удар ВСУ, двое членов группы получили ранения, сам офицер был смертельно ранен. Уточняется, что мужчина также сам снимал и делал репортажи с мест боевых действий. У погибшего остались жена, мать и ребенок.

Ранее гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу. При этом ВСУ пытались добить раненых, преследуя их машину с помощью беспилотника.