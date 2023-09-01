Названо имя самого обедневшего миллиардера России Bloomberg: сенатор Керимов с начала года потерял более $1 млрд

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сулейман Керимов

Предприниматель и член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов стал лидером по убыткам в 2023 году среди российских миллиардеров, пишет Bloomberg. Как утверждается, за восемь месяцев он потерял $1,03 млрд.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, сейчас капитал Керимова составляет $7,97 млрд. Сам сенатор отказался комментировать американскому агентству свои убытки. Еще в начале августа финансовые потери Керимова оценивались в $525 млн, всего за месяц показатель увеличился примерно вдвое.

В то же время лидером по доходам среди отечественных предпринимателей стал основатель компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, заработавший с начала года $7,25 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $22,6 млрд.

Капитал главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличился до $24,2 млрд. За 2023 год ему удалось заработать $4,36 млрд. Доходы главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона по итогам восьми месяцев 2023 года составили $3,49 млрд. В общей сложности в его распоряжении $28,1 млрд.

Ранее также сообщалось, что российская столица заняла четвертую строчку в мировом рейтинге по количеству миллиардеров. В Москве их число достигло 76, что всего на восемь человек меньше, чем в Сан-Франциско. Лидером рейтинга стал Нью-Йорк, где проживают 136 миллиардеров.