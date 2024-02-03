Названо имя нового председателя ДОСААФ ДОСААФ возглавил экс-командующий Южного военного округа Александр Дворников

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Александр Дворников

Бывший командующий Южного военного округа Александр Дворников стал председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России России (ДОСААФ), сообщили в организации. Решение было принято в ходе внеочередного съезда организации.

В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова, — сообщили в ДОСААФ.

Также на прошедшем съезде делегаты единогласно поддержали выдвижение в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Также в ходе встречи обсуждалась перспектива развития производства беспилотных летательных аппаратов в России. Вместе с тем обсуждалась подготовка военнослужащих к освоению военно-учетных специальностей.

В сентябре сообщалось, что Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открыл в Приморье первую женскую смену, сообщила пресс-служба регионального правительства. К концу года на базе «Авангарда» прошли обучение почти 400 девушек и 1080 юношей. Обучение подготовлено приморским отделением ДОСААФ России и длится пять дней.