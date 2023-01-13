Названо «чудо-оружие» России, которого боятся США Военный эксперт Леонков: российское «чудо-оружие» наводит ужас на США

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Россия обладает «чудо-оружием», которое не имеет аналогов в мире и наводит ужас на США, рассказал «Народным Новостям» военный эксперт Алексей Леонков. Помимо ракеты «Кинжал», есть и другие виды новейшего российского оружия, которые вызывают у американцев страх и трепет, отметил аналитик. Леонков напомнил, что Россия также обладает беспилотником «Посейдон» с ядерной боеголовкой, крылатой ракетой «Буревестник» с неограниченной дальностью и гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард».

Беспилотник «Посейдон» — его называют большой торпедой, но это подводный беспилотный аппарат. Он относится к массовому оружию возмездия. «Посейдон» снаряжен ядерной боеголовкой. У него неограниченная дальность плавания на глубине свыше одного километра на скорости 200 км/ч, — заявил эксперт.

Россия также обладает крылатой ракетой «Буревестник», траектория полета которой с учетом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования делает ее неуязвимой для вражеских ПВО и ПРО, отметил Леонков. Кроме того, стратегические ядерные силы страны представлены гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард», добавил эксперт.

По словам Леонкова, должно пройти минимум несколько поколений, чтобы Запад смог разработать перспективные аналоги этим видам российского «чудо-оружия», а превзойти вышеперечисленные невозможно.

Ранее очередной полк с гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. В Минобороны РФ отмечали, что установка новейшей межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку является технологически сложной операцией с использованием специального транспортно-загрузочного агрегата, которая занимает несколько часов.