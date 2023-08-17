Названо число заблокированных в РФ призывов к акциям против СВО Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч призывов к действиям против СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал около 30 тысяч призывов к несанкционированным действиям против СВО с февраля 2022 года, сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин на форуме «Армия-2023». По его словам, которые приводит ТАСС, также был закрыт доступ к материалам с недостоверной информацией и информацией экстремистского характера.

С начала специальной военной операции Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, массовым беспорядкам на территории Российской Федерации. Почти 190 тыс. материалов с недостоверной информацией, почти 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента, — сказал Субботин.

Он отметил, что в РФ ограничили доступ и к ряду украинских сайтов, которые распространяли неверную информацию.

Ранее мировой судебный участок в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции ВС РФ на Украине. Суд назначил штраф в размере двух млн рублей. 3 августа Московский суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation после отказа удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации. Сумма штрафа составила три млн рублей.