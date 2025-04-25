Названо число ветеранов, получивших выплаты к 80-летию Победы Глава Соцфонда Чирков: выплаты к юбилею Победы получили 320 тысяч ветеранов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне получателями юбилейной выплаты стали 320 тысяч ветеранов, сообщил ТАСС глава Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, всем, кому положено, средства уже перечислены.

Для сотрудников фонда стало большой честью выполнение поручения президента РФ Владимира Путина и поддержка ветеранов в юбилейный год. Они получили деньги без подачи каких-либо заявлений.

Соцфонд автоматически оформил и перечислил праздничные выплаты на основании имеющихся данных. Все ветераны уже получили средства, — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект об амнистии практически восьми тысяч осужденных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Президент республики Александр Лукашенко лично выдал такое поручение. Законопроект сохраняет подходы, успешно апробированные в ходе амнистий последних нескольких лет. При этом он имеет ряд новаций. К лицам, освобождаемым от наказания, добавят людей с определенными заболеваниями.

До этого сообщалось, что шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате как минимум в 45 субъектах Федерации. После окончания военного парада очное шествие состоится в городе-герое Мурманске. «Бессмертный полк» также пройдет в Тюмени, Пскове, Кирове и Благовещенске. Акция также состоится в очном формате в регионах Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. Однако не во всех субъектах РФ власти приняли окончательное решение.