Названо число терактов, которые предотвратили в России в 2022 году НАК: в 2022 году в России предотвратили 64 теракта

Фото: nakgov/vk.com

В 2022 году в России было предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своем сайте. Там отметили, что в прошлом году значительно возросло количество террористических проявлений, особенно в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций, — говорится в сообщении.

В НАК добавили, что в условиях современных угроз принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержали сотрудника Третьяковской галереи, который собирал самодельное взрывное устройство на съемной квартире. В качестве компонентов он использовал фаустпатрон времен ВОВ и минометную мину. Предварительно, он готовил теракт. Ранее мужчина был пять раз судим по различным статьям УК.

1 февраля сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области троих россиян, готовивших теракты на железной дороге. По данным силовиков, они действовали по заданию украинских радикалов, которые пообещали им денежное вознаграждение.