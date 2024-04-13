Названо число спасенных из-под завалов обстрелянных домов в Токмаке Губернатор Балицкий: пять человек спасли из-под завалов в Токмаке в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели достали еще пять человек из-под завалов жилых домов, разрушенных в результате ударов ВСУ по Токмаку в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу, — написал он.

По словам Балицкого, в результате удара украинских военных по жилому району погибли восемь человек, в том числе два ребенка. До этого в больницу доставили 13 пострадавших. Губернатор добавил, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются, с пострадавшими и родственниками погибших работают медики, а всем, кто лишился жилья, будет предоставлено временное.

Большинство жителей подконтрольных Киеву территорий ждут прихода российских войск, заявил в конце марта губернатор. Многие имеют родственные связи с территориями, которые находятся под контролем ВС России, и коммуникация между ними очень высокая, уточнил он.