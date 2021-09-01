Названо число россиян, продолжающих трудиться на удалёнке
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:45, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В настоящее время в России продолжают трудиться в дистанционном режиме порядка 2,8–3 млн человек. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.
На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удалённо и дистанционно продолжает трудиться 2,8–3 миллиона человек, — заявил Котяков.
По словам министра, до пандемии коронавируса в стране удалённо работали порядка 30 тысяч человек. Во время режима самоизоляции этот показатель увеличился до 11% всего работоспособного населения и составил около 5–6 млн человек.
Ранее Котяков сообщил, что рынок труда в РФ в целом вернулся на допандемический уровень.