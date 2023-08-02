Названо число россиян, планирующих сменить город проживания внутри страны «Яндекс Доставка»: 53% россиян планируют сменить город проживания внутри страны

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сменить город проживания внутри страны в ближайшие годы планируют 53% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Яндекс Доставка», опубликованные РИА Новости. 20% участников опроса отмечают, что готовы к переезду в течение года, а 33% рассматривают эту перспективу на ближайшие несколько лет. Треть россиян не хотят переезжать с нынешнего места жительства.

Поменять жилье или переехать в другой город России в ближайшем будущем хотели бы больше половины россиян. Пятая часть опрошенных (20%) планирует переезд в течение года, а еще треть (33%) — в перспективе нескольких лет. Между тем почти 33% россиян отметили, что вообще не планируют переезжать. Поменяли место жительства за последний год всего 4% живущих в России, — говорится в результатах исследования.

Также сообщается о причинах переезда: 62% респондентов хотят улучшить жилищные условия, около 43% думают о покупке собственного дома, а 28% ищут квартиру с хорошим ремонтом. Переезд ради карьерного роста планирует четверть опрошенных, 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, а 10% — чтобы отделиться от родителей. Мешают россиянам в этом нехватка денег (57%), нежелание расставаться с близкими (20%) и трудности, связанные с переездом (21%).

В исследовании приняли участие 1015 совершеннолетних россиян.

В 2021 году ВЦИОМ публиковал результаты опроса, согласно которым сменить постоянное место жительство внутри страны хотел бы каждый четвертый россиянин. Чаще остальных сменить место жительства желают молодые граждане и жители небольших городов. Среди них 19% планирует переехать в течение года или двух лет, 25% — в течение ближайших 3–5 лет, 7% — в течение 6–9 лет, ещё 26% пока не задумывались о сроках.