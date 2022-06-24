Названо число россиян, доверяющих Путину Фонд общественного мнения сообщил, что президенту РФ Путину доверяют 80% россиян

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину выразили доверие 80% россиян, свидетельствуют результаты июньского соцопроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Сообщается, что в нем участвовали полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов страны.

80% респондентов заявили о доверии президенту. 12% россиян выбрали вариант ответа «скорее не доверяю», еще 8% заявили, что затрудняются ответить.

По мнению 81% участников опроса, глава государства хорошо исполняет свои обязанности. Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 11% опрошенных.

Ранее ФОМ привел результаты опроса о социальных настроениях, в котором только 36% россиян высказались о том, что жизнь в стране наладится в ближайшее время. 18% респондентов при этом считают, что через полгода-год в государстве все станет только хуже.