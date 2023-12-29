Названо число поставленных российской армии танков и БПЛА в 2023 году Минобороны: ВС РФ получили более 22 тыс. дронов и 1,5 тыс. танков в 2023 году

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Вооруженные силы России получили более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов и свыше 1,5 тысячи танков в 2023 году, говорится в материалах Министерства обороны РФ об итогах года. По информации военного ведомства, которые передает ТАСС, в российскую армию также поставили более 2,2 тысячи боевых бронированных автомобилей и еще свыше 1,4 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Поставлены: более 1,5 тысячи танков, более 2,2 тысячи боевых бронированных машин, более 1,4 тысячи [единиц] ракетно-артиллерийского вооружения, более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов, — сказано в материалах Минобороны.

За год российские войска получили также более 12 тысяч машин. Из них больше 10% — 1,4 тысячи — были бронированными. Общий уровень обеспеченности армии РФ, по данным Минобороны, составил 84%.

Госкорпорация «Ростех» ранее сообщила, что передала российским войскам модернизированные самоходные установки 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Вместе с этим Минобороны получили партию 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», которые находились на капитальном ремонте в рамках выполнения гособоронзаказа.