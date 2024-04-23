Названо число пораженных бойцами группировки «Запад» объектов ВСУ Группировка «Запад» сообщила о поражении свыше 170 объектов ВСУ

Фото: МО РФ

Бойцы Западной группировки Вооруженных сил России поразили более 170 объектов украинских военных, а также нейтрализовали два вражеских беспилотника самолетного типа, заявил ТАСС глава пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ.

Выполнено огневое поражение свыше 170 объектов ВСУ. <...> Уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и девять минометных расчетов. Средствами ПВО группировки уничтожено два БПЛА типа «Фурия», — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели переговоры на тему наращивания поставок вооружения Украине. По информации канцелярии британского премьера, в телефонном разговоре речь шла о передаче боеприпасов, беспилотников и средств ПВО.

В ночь на 22 апреля украинский «24 канал» информировал, что в Одесской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе работали системы противовоздушной обороны. До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил в регионе воздушную тревогу.