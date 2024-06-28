Названо число пациентов с ботулизмом, которые остаются на ИВЛ Минздрав: 24 пациента с ботулизмом находятся на ИВЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аппарат ИВЛ

На искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента с ботулизмом, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В общей сложности на стационарном лечении остаются 108 человек. Из больниц выписали 289 человек, в том числе три ребенка, передает ТАСС.

В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них — на искусственной вентиляции легких, — уточнил Кузнецов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что актера Алексея Бардукова, который попал в больницу с ботулизмом, выписали спустя восемь дней после госпитализации. По его данным, артиста больше не лихорадит и у него пропала одышка, однако есть остаточные симптомы болезни. Канал отмечает, что Бардуков после выписки будет наблюдаться у невролога и инфекциониста. Состояние актера удалось стабилизировать, несмотря на то, что он поступил в тяжелом состоянии.

Заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде житель Костромы умер в больнице. Молодому человеку был 21 год.

Также сообщалось, что первый случай заболевания ботулизмом зафиксировали в Санкт-Петербурге. Недомогание почувствовал 25-летний мужчина, недавно вернувшийся из Москвы. В столице он съел готовый салат с консервированной фасолью.