Названо число людей, приехавших с Украины и из Донбасса после начала СВО Небензя: более 5 млн человек прибыло в РФ с Украины и из Донбасса после начала СВО

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Беженцы с Украины в пункте временного размещения

Число людей, прибывших с Украины и из Донбасса в Россию после начала СВО, превысило 5 млн, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии. По его словам, которые приводит ТАСС, более 730 тысяч переселенцев — дети.

С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч — дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками. Только две тысячи из них — воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями учреждений, — отметил дипломат.

Ранее Небензя на заседании Совбеза ООН выразил недовольство из-за «куриной слепоты» Запада. Так он назвал нежелание замечать в течение восьми лет агрессивных действий киевских властей против мирного населения. Дипломат также подчеркнул, что западные страны считают созыв заседаний СБ по вопросам гражданской инфраструктуры циничным и используют это как повод «повторять свои стандартные обвинения в адрес России». По мнению дипломата, после начала эскалации палестино-израильского конфликта жители сектора Газа увидели «двойные стандарты и избирательность» Запада.