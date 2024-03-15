Названо число дистанционно проголосовавших россиян на выборах в первые часы Уже более 100 тысяч россиян дистанционно проголосовали на выборах президента РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах за первые несколько часов приняли 100 884 россиянина, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ. Явка на федеральной платформе составила 2%.

Информация о количестве отданных голосов была зарегистрирована на 04:20 мск в 28 регионах страны. Всего дистанционным голосованием планируют воспользоваться 4,76 млн человек.

Жители Москвы могут поучаствовать в ДЭГ без предварительной подачи заявления. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования.

Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии России передавала, что первые избирательные участки для голосования на президентских выборах стали доступны для жителей Камчатки и Чукотки. В церемонии открытия приняла участие председатель ЦИК Элла Памфилова. Губернатор Камчатского края первым из глав российских регионов отдал свой голос на выборах президента РФ в электронном формате.

До этого издание Bloomberg писало, что Россия «подходит к выборам в хорошей форме». Зарплата россиян демонстрирует двузначный рост, рубль при этом стабилизировался. Зарплаты граждан с самыми низкими доходами в стране за последние три квартала быстро увеличивались, их прирост, по данным Росстата, составил порядка 20%, уточнили авторы материала.