Названо число брендов, которые вернут в Россию с «чёрного хода» Юрист Уткин: около 200 компаний включили в перечень брендов для серого импорта

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Минпромторг утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В список вошли около 200 компаний, однако специалисты полагают, что список будет расширяться — в первую очередь, за счёт производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Также можно ожидать включения в список некоторых автоконцернов — если только сами они не захотят вернуться. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Павел Уткин.

Фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезён в Россию и легально здесь продаваться таким образом, — подчеркнул юрист.

Он объяснил, что поставки товаров в рамках параллельного импорта проходят по «серым» каналам с использованием альтернативных схем покупки. По мысли разработчиков инициативы, такие способы позволят избежать дефицита товаров в магазинах и воспрепятствуют росту цен.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о возможных новых санкциях в отношении российских спортсменов после встречи с президентом Владимиром Путиным. Глава государства провёл встречу с олимпийцами во вторник, 26 апреля.

На встрече с олимпийцами Путин отдельно отметил фигуристку Камилу Валиеву, которая в этот день праздновала 16-летие. Президент заявил, что она подняла фигурное катание на уровень искусства.