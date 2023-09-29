Названо число бойцов, необходимых ВСУ для нового контрнаступления Эксперт Дандыкин заявил о планах ВСУ набрать 500 тысяч солдат к весне

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины понадобится около 500 тысяч человек для нового контрнаступления, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в настоящее время в стране проводится масштабная мобилизационная кампания, в рамках которых призываются граждане с различными заболеваниями, в том числе и с психическими отклонениями.

По сути дела, на Украине объявлена тотальная мобилизация, выгребают всех — больных, с нервными заболеваниями, с психическими отклонениями. Думаю, они под новое контрнаступление, к следующей весне, надеются собрать минимум 500 тысяч человек, — заявил эксперт.

Вместе с тем Дандыкин подчеркнул, что ВСУ не успеют подготовить новых бойцов к контрнаступлению. Это обусловлено тем, что опытные бойцы, которые могли бы проводить инструктажи, погибли или попали в плен. По словам военного эксперта, уже сейчас Киев отводит на подготовку новых солдат всего три недели.

Сейчас в плен попадают те, кто не подготовился. Опытные бойцы ВСУ либо ранены, либо погибли. Предположу, что по частоте «Волга» в плен сдались 10 тысяч бойцов ВСУ, их готовят две-три недели и в бой, — рассказал специалист.

Бывшая заместитель главы Министерства обороны Украины ранее заявила, что украинские войска продвигаются крайне медленно. Она подчеркнула, что армия республики страдает от нехватки вооружений, несмотря на поставки со стороны западных партнеров.