Названо число боеприпасов, разминированных под Мариуполем Сапер Нежиголь: под Мариуполем разминировано свыше 2 тысяч боеприпасов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В ходе разминирования полей под Мариуполем саперы сводного отряда разминирования группировки войск «Восток» обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил ТАСС командир группы разминирования с позывным Нежиголь. По его данным, бойцы уничтожали артиллерийские и реактивные снаряды, мины, гранаты и прочие боеприпасы. Сапер подчеркнул, что работы по разминированию в Мариуполе и его окрестностях продолжаются.

Нaшa рaботa вaжнa тем, что мы помогaем нaшим людям возврaтиться к мирной жизни. Сейчас веснa и необходимо дaть возможность рaботaть нa этих сельхозугодьях. Вот мы и проводим полную расчистку полей. Нaшa группa обезвредилa порядкa 2 тысяч взрывоопaсных предметов, — уточнил Нежиголь.

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