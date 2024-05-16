Названа возможная причина иска Генпрокуратуры к Ходорковскому и Лебедеву Юрист Хаминский: Генпрокуратура изымает имущество по долгам ЮКОСа

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Генпрокуратура РФ могла подать иск к бывшему совладельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-руководителю МФО «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву, чтобы изъять имущество по долгам, считает руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. В разговоре с NEWS.ru юрист уточнил, что судебными актами они были привлечены к субсидиарной ответственности.

С учетом того что судебным актом Ходорковский и Лебедев были привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ЮКОСа на сумму 17 млрд рублей, государство в настоящее время просто осуществляет текущую деятельность по установлению их активов и обращению их в пользу государства, — пояснил эксперт.

Юрист уточнил, что ООО «Сибирская лизинговая компания» имеет длинную историю, начавшуюся еще в 1998 году. На данный момент ее единственным учредителем является ООО «РН-Лизинг». Но, как отметил Хаминский, сейчас, помимо основного участника, в «РН-Лизинг» числятся два кипрских лица, которые с большой вероятностью имеют среди бенефициаров и Лебедева, и Ходорковского.

Ранее сообщалось, что коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, где расположены дома Ходорковского, Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева, был обращен в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. До этого также были конфискованы активы Ходорковского и Лебедева.