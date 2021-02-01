Названа вероятная причина отравления жителей Красноярска

https://static.news.ru/photo/d93808a8-647d-11eb-ac8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты назвали вероятную причину отравления жителей Красноярска. По их мнению, к этому могла привести застоявшаяся вода в распределительных сетях системы холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба коммунальной компании «Краском».

29 января компания ремонтировала водозабор. В это время жителям одного из городских районов отключили воду. После конца ремонта горожане пожаловались на плохое самочувствие, однако проверка качества воды на водозаборе показала, что она соответствует нормам.

Несмотря на то что работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, в действиях дежурного персонала и диспетчеров всё-таки есть один недочёт. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем, — рассказал гендиректор «Краскома» Олег Гончеров.

Он подчеркнул, что без такого напоминания застоявшаяся вода не сбрасывается и поступает в квартиры жителей города. Гончеров уточнил, что на текущий день специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы жидкости непосредственно из домов, чтобы выяснить точную причину отравления жителей Красноярска, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что теледоктор Елена Малышева раскритиковала употребление родниковой воды из-за присутствующих там инфекций. По словам медика, в природные водоёмы справляют нужду животные, вода в родниках может стать источником самых опасных заболеваний.

Речь о родниковой воде зашла в связи с темой отравления сотен людей питьевой водой из-под крана в Буйнакске, которую теледоктор подняла в своей передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Малышева по видеосвязи расспросила одну из женщин, ребёнку которой стало плохо после школы. Вначале мать грешила на столовскую еду, но сын сказал, что пил в школе только чай, а после уже стало ясно, что речь идёт об отравлении водой, которая стала источником инфекции из-за прорыва канализационных стоков.