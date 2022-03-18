Названа сумма, которую кабмин выделит на поддержку рынка труда в России

Правительство РФ направит около 40 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах в условиях введённых против России санкций, сообщили в пресс-службе кабмина. Данное распоряжение было подписано премьером Михаилом Мишустиным. Отмечается, что источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Более 39 млрд рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России санкций, — говорится в сообщении.

На создание в регионах временных рабочих мест для граждан, рискующих попасть под сокращение, уйдёт более 25,5 млрд рублей. Часть этих денег также будет направлена на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда граждан для поиска новой работы. Такой помощью смогут воспользоваться 400 тысяч человек, говорится в релизе.

Более 7 млрд направят на реализацию региональных программ, в рамках которых находящиеся под риском увольнения сотрудники промышленных предприятий получат возможность пройти профобучение или приобрести дополнительное образование. Инициатива рассчитана на 125 тысяч граждан.

Остальные 6 млрд будут выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения курсов переобучения. В сообщении говорится, что после прохождения данных курсов более 100 тысяч человек получат необходимые навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело.

Отмечается, что это только часть мер по работе с регионами и отраслевыми блоками для удержания рынка труда от колебаний и помощи людям в сложившейся ситуации.

Ранее Министерство финансов России предложило перераспределить на 2022 год расходы федерального бюджета на сумму 485,9 млрд рублей для минимизации ущерба от антироссийских санкций. Минфин и другие профильные ведомства разработали и направили в правительство план по оптимизации бюджета.