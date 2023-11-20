Названа сумма для обновления аэропортов в двух регионах России Кабмин направит 1 млрд рублей на модернизацию аэропортов в Дагестане и Якутии

Правительство РФ направит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями в понедельник, 20 ноября. Глава кабмина напомнил слова президента страны Владимира Путина о том, что модернизация аэропортов позволит регионам развиваться.

В качестве опережающего финансирования мы направим в текущем году 1 млрд рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней — в Дагестане и Якутии, — сказал он.

Мишустин уточнил, что в Махачкале построят еще одну взлетно-посадочную полосу, а в Олекминске в 2024 году модернизируют аэропорт. По его словам, это поспособствует увеличению числа рейсов и улучшит комфорт для авиапассажиров. Премьер также поздравил всех работников транспорта с профессиональным праздником.

Ранее сотрудников транспортной отрасли поздравил и Путин, отметив, что их труд служит развитию социальной сферы и экономики. Президент добавил, что работники этого комплекса хорошо знают свое дело и трудятся с полной отдачей. Он также заявил о необходимости широко использовать передовые отечественные технологии в транспорте и внедрять строгие экологические стандарты.