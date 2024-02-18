Производство российских авто могут открыть в Африке Посол Терехин: компании из РФ готовы изучить локализацию производства в Эфиопии

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Российские компании готовы рассмотреть возможность локализации своего производства в Эфиопии, сообщил ТАСС посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехов. В том числе речь идет о предприятиях, ориентированных на автомобилестроение, уточнил он. Вместе с тем дипломат отметил значительный потенциал наращивания двусторонней торговли.

Российские компании готовы рассматривать возможности частичной локализации своего производства в Эфиопии, например в автомобилестроении, — подтвердил Терехов.

По словам посла, Россия продолжает поставлять в Эфиопию нефтепродукты, машинотехническую продукцию и автокомпоненты, металлопрокат и другие товары. Эфиопия в свою очередь продает в РФ кофе, одежду и кожаные изделия. В прошлом году в стране вновь открылось торговое представительство России, которое содействует реализации совместных проектов в сфере бизнеса, добавил Терехин.

Известно, что в сентябре прошлого года власти Эфиопии запрещали экспорт кофе из страны в любом количестве. Сотрудники таможни изымали этот продукт у иностранцев без объяснения причин. Эфиопия является одним из крупнейших экспортеров кофе в мире, она отправляет его в 53 страны.