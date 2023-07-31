Названа стоимость iPhone 15 в России Главред Wylsacom Media Побыванец: цена iPhone 15 в России составит до 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый телефон iPhone 15 подорожает примерно на $100–150, если представить, что смартфон будет стоить $1200, то с учетом курса цена составит в районе 140-–150 тысяч рублей, заявил NEWS.ru главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. Он отметил, что со старта продаж цены обычно взлетают, поэтому стоимость iPhone 15 в 200 тысяч рублей выглядит вполне реальной.

Телефон подорожает сам по себе. Apple добавит порядка $100–150 к его стартовой цене. Если представить, что базовый iPhone 15 будет стоить $1200, а не 1000, с учетом курса получится 140–150 тысяч. Но учитывая, что со старта продаж цены резко взлетают и колебания курса, цена в 200 тысяч за iPhone выглядит не то чтобы пугающей, а реальной в текущих условиях, — сказал Побыванец.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что новые смартфоны iPhone 15 получат новую программируемую кнопку, увеличенный экран, а также улучшенные камеру и процессор. В базовом варианте смартфона впервые появится вырез для фронтальной камеры с дополнительным функционалом Dynamic Island. Дисплеи версий Pro и Pro Max изготовят по технологии LIPO, что позволит сделать рамку экрана на 0,7 миллиметра меньше, ее ширина составит 1,5 миллиметра.

По информации издания, цена новых моделей за пределами США будет выше, чем стоимость прошлогодних моделей. Презентация iPhone 15 ожидается в сентябре текущего года.