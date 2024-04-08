Названа сфера, которую не затронули банковские проблемы между РФ и Турцией РИА Новости: проблемы с переводами из РФ в Турцию не коснулись энерготорговли

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Имеющиеся проблемы по банковским переводам из России в Турцию пока не коснулись энергетического сотрудничества государств, завил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. При этом он подчеркнул, что таких рисков исключать нельзя.

Это проекты государственного уровня, они реализуются в штатном режиме. Пока мы не слышали о наличии проблем именно в госпроектах. Но риски, именно исходя из банковской системы, всегда есть, — отметил собеседник агентства.

В феврале РИА Новости писало, что Турция и Россия обсуждают создание совместного банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США. Перед этим источник агентства также опроверг слухи об отказе турецких банков работать с Россией.

Как считает турецкий экономист Эсфендер Коркмаз, государства могут решить проблему с банковскими переводами за счет безвалютной системы бартера. По его мнению, бартер может частично осуществляться через обмен золота. Он подчеркнул, что совместный банк не решит проблему, поскольку он также будет действовать на основе финансового законодательства. При этом американские власти могут ввести эмбарго на российский капитал, допустил эксперт.