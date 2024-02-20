Названа проблема ВСУ, которую обнажила битва за Авдеевку Депутат ДНР Бидевка: Авдеевка показала, что элита ВСУ не выполняет приказы

Фото: МО Украины

Сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в боях за Артемовск, заявил депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет об отказе 3-й отдельной штурмовой бригады, которая состоит в основном из бывших бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), выполнять приказы командования.

Ведь все знают и понимают, что 3-я бригада ВСУ «азовцев» отказалась отправляться в мясорубку, да и остальные части начали бегство задолго до приказа [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского на отход, — написал он.

Бидевка обратил внимание, что Киеву не удалось замять эту историю и сейчас она активно обсуждается на украинских ресурсах. По его словам, ситуация может привести к кризису централизованного управления войсками.

Ранее один из офицеров украинской армии отметил, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. Боец считает, что затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС РФ одерживают верх. Военный также заявил о проблемах с мобилизацией на Украине и потере во времени при наступлении летом 2023 года.