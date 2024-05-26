Названа причина «заоблачной брехни» Буданова о потопленной трети ЧФ России Военэксперт Перенджиев: треть уничтоженного ЧФ РФ Буданову могла присниться

Фото: Администрация Президента Украины

Кирилл Буданов

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru назвал ложью слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что ВСУ уничтожили треть Черноморского флота России. По его мнению, о таких «заоблачных успехах» трубил бы сам президент Владимир Зеленский или глава ВМС Украины.

Конечно, это бред. Брешет Буданов. Да, Минобороны РФ сообщало о повреждениях кораблей. Но никакую треть Черноморского флота России ВСУ уничтожить не могли. Еще один признак, что Буданов врет: почему не вопит Зеленский? Уж он точно не отказался бы заорать про заоблачные потери России. Почему не говорят об этом в США, в Британии? Буданову нужно выдумать заоблачный успех ВСУ хоть где-нибудь, — сообщил эксперт.

Перенджиев допустил, что Буданова «тянет к воде из-за психологических проблем». Эксперт считает, что Буданов находится «под действием неких жидкостей», из-за чего ему «показалось Черное море по колено».

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил СМИ брать интервью у Буданова. Причиной этому стала возросшая популярность Буданова среди населения Украины. Как отметили авторы канала, электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного после его отставки стал перетекать к главе ГУР.