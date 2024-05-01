Названа причина внезапных облав СБУ в Киеве Дандыкин: Зеленский приказал СБУ устроить облаву в Киеве из-за страха

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ринулась на «облаву шпионов» в центре Киева по приказу президента Владимира Зеленского, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он предположил, что глава государства подозревает сограждан в шпионаже и организации подполья.

Предположу, что СБУ устроила показушную акцию, якобы облаву на шпионов, из-за неспособности противостоять нашим ударам по военной инфраструктуре ВСУ. Не исключу, что наши ракеты обладают абсолютной точностью, может быть, погрешность в пару метров. Вот Зеленский и подозревает своих же граждан в шпионаже, в организации подполья, — сказал собеседник.

Дандыкин также допустил, что Зеленский хочет «еще сильнее запугать украинцев», изобразить бурную деятельность СБУ, что эта «контора» нужна стране. Однако, предположил эксперт, чем больше таких облав будет, тем сильнее Службу безопасности и президента возненавидят украинцы.

Утром 1 мая Служба безопасности Украины распространила сообщение, что в центральной части Киева проводятся контрразведывательные мероприятия, в которых задействованы силовики. В связи с этим передвижение пешеходов и движение транспорта по ряду улиц ограничено.

По предварительным данным, одной из главных целей операции стала проверка территории и зданий на наличие запрещенных предметов, включая взрывные устройства. Параллельно с этим ведется проверка граждан, им приказано носить с собой документы и соблюдать ограничения комендантского часа. В мероприятиях, помимо СБУ, также участвуют полиция и Военная служба правопорядка ВСУ.