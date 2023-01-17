Названа причина создания Московского и Ленинградского военных округов Военный эксперт Леонков: новые военные округи созданы для противодействия расширению НАТО

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Создание Московского и Ленинградского военных округов обусловлено возможностью принятия Финляндии и Швеции в НАТО — для этого сейчас не хватает только одобрения Турции, заявил в беседе с НСН военный эксперт Алексей Леонков. После этого на северном фланге появится большое число военных баз недружественных государств, отметил эксперт. По его словам, для противодействия новой угрозе и повышения обороноспособности Ленинградской области будет создано 17 новых подразделений.

Выяснилось, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО и что вся процедура пройдена, осталось лишь согласование с несколькими странами <...> Если Турция даст добро, эти страны вступят в Североатлантический альянс. Следствием этого станет создание на северном фланге, на западном направлении большого количества военных баз недружественных нам государств. В связи с этим и было анонсировано в 2022 году создание 17 новых подразделений, призванных закрывать северный фланг, — отметил Леонков.

Военный эксперт отметил, что защита стратегически важного Санкт-Петербурга была бы осложнена тем, что силы Западного военного округа распределились по всей его территории, тогда как для его обороны нужен отдельный укрепрайон. При этом и Москва, и Петербург являются крупными и густонаселенными городами, оборона которых важна в том числе из-за расположенной здесь гражданской и военной инфраструктуры.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Он также анонсировал масштабные изменения состава ВС, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов. По словам Шойгу, будут созданы два военных округа — Московский и Ленинградский — в рамках шагов по обеспечению безопасности страны, сообщили в военном ведомстве.