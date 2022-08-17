Повестки о необходимости прийти в военкомат, которые получили некоторые жители Смоленской области, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ, не связаны с проведением специальной военной операции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Это является частью плановой тренировки с контрольным оповещением.

Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит, но сейчас, в условиях специальной военной операции, люди могли напугаться. Поэтому военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что это просто рядовая тренировка, где рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приема, — говорится в сообщении.