Названа возможная причина попытки госпереворота на Украине Эксперт Смирнов: попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Запад приступил к процессу свержения клана президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, попытки госпереворота в стране будут происходить все чаще, поскольку Зеленский лишился покровительства и иммунитета своих заокеанских хозяев после истечения президентских полномочий на фоне успешного проведения Россией СВО.

Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей, — сказал Смирнов.

Ранее сегодня, 1 июня, Служба безопасности Украины задержала граждан, планировавших захват здания Верховной рады и провокации после Дня Конституции страны (28 июня). Отмечается, что они готовили беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту.

Политолог Сергей Марков заявил, что на подозрения наводит тот факт, что арестованные в Киеве неонацисты, планировавшие свергнуть а Зеленского, обсуждали свои планы на украинском языке. По его мнению, это вызывает вопросы относительно того, кто они на самом деле, поскольку даже украинские националисты говорят между собой на русском языке.