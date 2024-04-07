Названа причина, почему России сейчас не нужны переговоры с Украиной Советник главы ДНР Гагин: сейчас России не нужны переговоры с Украиной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сейчас Россия находится в положении, когда она не нуждается в переговорах с Украиной, считает советник главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что это заявление сделано с позиции эксперта и специалиста, а не с точки зрения официального лица.

На мой взгляд, сейчас мы не нуждаемся в переговорах с Украиной <...>. Мы сейчас нуждаемся просто в победе, потому что украинский режим показал, что это террористический режим, что Украина — террористическое государство, — пояснил он.

Гагин также заявил, что коллективный Запад, активно поддерживающий Украину, сам не верит, что Киев сможет одержать победу в данном противостоянии. По его словам, такой вариант развития событий невозможен, кроме того, сама победа Украины не нужна США и другим лидерам НАТО. Советник считает, что Запад через украинскую сторону пытается реализовать главную цель — навредить России.

Им больше нужно ослабление России любым способом. Один из этих способов — это как раз военный способ и руками Украины, — заключил Гагин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Украина в современных реалиях сродни псу на поводке, Киев ничего не решает в вопросе переговоров о мирном договоре с РФ. Он считает, что политические игры на Украине ценятся гораздо выше реальных дел.