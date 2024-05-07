Названа причина отсутствия западных послов на инаугурации Путина Помощник Путина: отсутствовавшие на инаугурации послы забыли цель работы в РФ

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Владимир Путин

Послы западных стран, которые отсутствовали на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина, забыли цель своего нахождения в стране, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его мнению, им также следовало бы напомнить, при ком они были аккредитованы, передает ТАСС.

Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему. Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся, — уверен Ушаков.

Помощник президента считает, что поступки послов «сами по себе о многом говорят». Ушаков предположил, что западные столицы сами могут мешать дипломатам нормально осуществлять их функции.

Я думаю, что им свои столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции, что вызывает сожаление, — признал он.

Ранее представители американского посольства в России сообщили, посол США Линн Трейси покинула страну на время запланированной поездки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что по этой причине ее не будет на инаугурации Путина.

Вместе с этим на церемонии вступления в должность российского лидера был замечен голливудский актер Стивен Сигал. Артист стоял на красной ковровой дорожке Большого Кремлевского дворца. Сигал был в своем традиционном кимоно в стиле айкидо.