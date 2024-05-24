Названа причина «космической» цены на ж/д билет из Москвы в Анапу Пресс-служба ФПК: цены на билеты люкс в Анапу зависят от загрузки вагона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высокие цены на билет класса люкс до Анапы являются следствием загруженности вагонов и установлены за счет действия системы динамического ценообразования, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. Там отметили, что стоимость зависит от наличия свободных мест и спроса.

Расчет стоимости проезда в вагонах класса люкс производится на системном уровне (за счет действия системы динамического ценообразования) и зависит от уровня загрузки вагона. То есть цена меняется с учетом спроса и количества свободных мест. Как правило, самая низкая стоимость билетов в момент начала продажи, — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что эти вагоны с высоким уровнем комфорта: они состоят из гостиной-спальни и индивидуального санузла. Купе продается только целиком, чтобы исключить возможность проезда со случайным попутчиком. В пресс-службе уточнили, что билет включает в себя широкий набор услуг, в том числе трансфер от вокзала и посещение залов ожидания повышенной комфортности.

Ранее стало известно, что цена билета на поезд в Анапу из Москвы достигла 87 тысяч рублей. Так, поездка на поезде «Премиум» с отправкой 9 июня с Казанского вокзала обойдется в 87 082 рубля за место в люксе. Такие вагоны относятся к классу повышенной комфортности и оборудованы кондиционерами, а также экологическими туалетами.