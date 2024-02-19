Названа предварительная причина возгорания на заводе в Балакове Baza: причиной взрыва на металлургическом заводе в Балакове стало курение

Фото: t.me/sarprok

Взрыв на металлургическом заводе в Балакове Саратовской области, по предварительной информации, произошел из-за курения рядом со взрывоопасными баллонами, сообщает Telegram-канал Baza. Канал отмечает, что в результате ЧП пострадали три человека.

По данным Baza, раненых доставили в реанимацию местной больницы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил ТАСС, что взрыва на заводе не было.

Прокуратура Саратовской области сообщила в Telegram, что на предприятии произошел пожар во время проведения работ. Следственный отдел по городу начал процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности, приведшего к травмированию рабочих, заявили в областном главке Следственного комитета.

В местной больнице заявили РБК, что в результате происшествия три человека получили термические ожоги. На место ЧП выехали три бригады скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в Балаковскую клиническую больницу, пишет РБК.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на заводе в китайской восточной провинции Цзянсу, сообщило Управление чрезвычайных ситуаций города Хайань. По данным ведомства, еще двое числятся пропавшими без вести. ЧП произошло на предприятии по производству алюминиевых штанг в зоне экономического развития города Наньтун.