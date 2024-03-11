Названа предположительная цель дронов ВСУ, сбитых над Смоленском в январе Стешин: целью сбитых над Смоленском дронов мог быть ангар с бортом Качиньского

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Обломки самолета Ту-154М

Целью украинских беспилотников, сбитых над Смоленском в январе 2024 года, с большой долей вероятности был ангар с обломками польского авиалайнера бывшего президента Польши Леха Качиньского, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Стешин со ссылкой на данные исследования обломков. По его словам, на это указывает траектория полета дронов.

Речь идет об обломках самолета Ту-154, потерпевшего крушения в Смоленске 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, находившиеся на борту.

Данные исследования обломков украинских дронов, сбитых в январе 2024 года над Смоленском, показали: с большой вероятностью беспилотники должны были уничтожить агнар с останками польского авиалайнера президента Качиньского, — написал Стешин.

Как указал военкор, в координаты полета январских беспилотников вошли Чернигов, граница Белоруссии со Смоленской областью и район ангара с обломками борта Качиньского. По его словам, траекторию полета считало встроенное программное обеспечение из памяти микропроцессорной системы.

Стешин напомнил, что атака дронов произошла накануне визита нового премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев. Глава польского правительства уведомил украинское руководство о решении прекратить поставки вооружения.

Итог разговора мог выглядеть иначе, если бы украинской власти удалось накануне демонизировать образ России в глазах поляков. Поэтому есть основания предполагать, что подрыв ангара с обломками самолета планировалось представить как намеренное уничтожение Россией последних улик, — предположил журналист.

Тем не менее, обратил внимание военкор, этого не случилось. 22 января Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском.