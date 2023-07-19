Названа подлодка, которая составит конкуренцию американской Virginia Военный эксперт Кнутов: российская подлодка «Ясень-М» составит конкуренцию американской Virginia

Фото: navy.mil

В США субмарина АПЛ SSN 795 Hyman G. Rickover класса Virginia прошла ходовые испытания, но в российском военно-морском флоте уже есть подлодка «Ясень-М», которая спокойно может составить ей конкуренцию, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с «Пятым каналом» он уточнил, что «Ясень-М» больше по размеру и имеет в два раза больше торпедных аппаратов и в три раза — ракетных установок. Еще одно преимущество российской подлодки заключается в способности нести не только крылатые, но и гиперзвуковые ракеты типа «Циркон».

По шумности они примерно одинаковые, но вот по вооружению «Ясень-М» превосходит примерно в два-три раза. Это достаточно серьезный показатель, тем более что у нас созданы новые универсальные пусковые установки, которые позволяют пускать непосредственно с АПЛ ракеты разного типа, — пояснил Кнутов.

Военный эксперт добавил, что у российских войск существует и другое вооружение, которое может быть применено в случае необходимости для борьбы с американскими субмаринами. Он уточнил, что у ВМФ есть фрегаты, самолеты противолодочной обороны, системы ПВО, способные поражать ракеты Tomahawk.

Что касается самой субмарины Virginia, она представляет собой многоцелевую подлодку четвертого поколения, созданную для противостояния другим странам на воде, добавил эксперт. Кнутов отметил, что по ряду показателей она сравнима с американскими субмаринами класса Seawolf.

В Virginia тоже применяется специальное покрытие, снижающее шумы. Как правило, в таких лодках используют водометные двигатели, но здесь пока применяются винты, но малошумные. Особенность их заключается в сокращенном количестве ремонтов за время эксплуатации, — объяснил военный эксперт.

Стратегическая атомная подводная лодка ВМС США с баллистическими ракетами на борту ранее прибыла в порт Пусан. Целью стала демонстрация приверженности Вашингтона договоренностям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР. Отмечается, что этот визит стал первым в Южную Корею с 1980-х годов.