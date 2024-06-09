Названа опасность для российских пчел Mash: среднерусские пчелы вымрут из-за среднеазиатских нелегалов

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Среднерусские пчелы исчезнут в ближайшее время из-за пчел-нелегалов, которых привозят в Башкирию из Узбекистана, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на ученых Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Специалисты говорят, что насекомые из Центральной Азии — переносчики вируса-убийцы.

Если матка спарится с трутнем каких-то южных пород, из пчелопакетов из Узбекистана которые появились, потомство будет не приспособлено к нашим длинным зимам, — говорится в сообщении.

Ранее пчеловод Наталия Моторина рассказала: чтобы выбрать настоящий мед, нужно обратить внимание, нет ли в нем пены и пузырьков. По ее словам, если они есть, значит мед некачественный и его переплавляли, добавляя воду. Специалист отметила, что настоящий мед должен быть без пятен, потеков и волн.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил NEWS.ru, что доля фальсифицированного меда на московских прилавках, по официальным данным, составляет больше 50%. В действительности же, по его словам, такого продукта намного больше.

В магазине, по его мнению, купить натуральный мед точно не получится. Больше шансов найти хороший продукт на ярмарке. А лучше всего приобретать мед непосредственно на пасеке или у знакомых пчеловодов.