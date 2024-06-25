Названа новая точка напряженности для ВСУ: новости СВО на вечер 25 июня

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Город Торецк станет новой точкой напряжения для ВСУ, считает военный корреспондент Александр Коц. Этому поспособствует то, что ВС РФ заняли поселок Шумы в ДНР. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне, а местные власти начали принудительную эвакуацию населения.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 25 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ подходят к главной линии обороны ВСУ в Донбассе

Журналист отмечает, что в Торецке располагается несколько крупных промышленных предприятий, в том числе Дзержинский фенольный завод. Он выразил уверенность, что Киев будет использовать промзоны в качестве узлов обороны.

Информацию коллеги подтверждает военный корреспондент Евгений Поддубный. Он уточняет, что бои идут в предместье Торецка — в Северном (Кирово). Торецк, обращает внимание он, расположен между Горловкой и Константиновкой. Эти населенные пункты входят в главную оборонную линию ВСУ в Донбассе.

По его данным, линия обороны противника в этом месте на протяжении 10 лет выстраивалась с учетом рукотворных возвышенностей. В районе множество терриконов и несколько угольных шахт. Основные бои, по его словам, развернулись за господствующие высоты.

Мирные жители под Харьковом гибнут на минах

Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большинство случаев происходит на удалении от линии соприкосновения.

Он добавил, что ситуация приобретает катастрофический характер. В то же время украинская сторона пытается приписывать соответствующие инциденты российским ВС. Марочко пояснил, что эпизоды выдаются либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.

Фото: МО РФ

В США придумали, как закончить украинский конфликт

Два ключевых советника экс-главы Белого дома Дональда Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Как пишет Reuters, согласно их задумке, Вашингтон лишит Киев военной помощи, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой. Отмечается, что Трамп положительно отреагировал на план. Однако реакция политика не означает полного согласия со всеми его положениями, отмечают эксперты.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Запад вряд ли поддержит мирный план Трампа. Сенатор уверен, что американский политик хочет с помощью шантажа вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой. По его мнению, Трамп «играет на контрастах».

В России напомнили о собственном мирном плане по Украине

Шансом перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей является предложение президента России Владимира Путина. По его словам, без поддержки Запада конфликт уже бы давно прекратился.

Пока же, отметил он, «подхлестываемый Западом военный раж принимает чудовищные формы». В пример он привел атаку на севастопольский пляж. Тем не менее, по его словам, в мире растет понимание того, что без России урегулировать конфликт невозможно, и это, на его взгляд, единственный результат «разрекламированного саммита в Швейцарии».

Однако Джабаров считает, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией. Сенатор выразил мнение, что глава государства боится за свою судьбу. Народ, по мнению Джабарова, не сможет простить украинским властям понесенные жертвы.

ВСУ снова уличили в подготовке «грязной» бомбы

На Украину продолжается ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, заявил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, основные маршруты проходят через Польшу и Румынию.

Кириллов утверждает, что организацию этого процесса контролирует лично глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он подчеркнул, что импортированные вещества могут быть использованы для создания «грязной» бомбы и ее применения под чужим флагом.

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