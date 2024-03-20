Названа «неожиданная» причина пропажи без вести людей в зоне СВО МККК: некоторые считающиеся пропавшими в зоне СВО забыли номера родственников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые люди, которые считаются пропавшими без вести в зоне спецоперации, просто забыли номера телефонов своих родственников и не могут с ними связаться, рассказала РИА Новости советник по политическим вопросам при бюро по вопросам российско-украинского конфликта центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко. По ее словам, с этой же проблемой ранее сталкивались военнопленные, которые просто не могли позвонить своим семьям.

Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости. Однако же найти людей в социальных сетях просто по имени намного сложнее, — рассказала Кушлейко.

Некоторые из «пропавших без вести» просто уехали и также не смогли связаться с родственниками, добавила она. Кушлейко отметила, что в современном мире действительно отпала привычка заучивать номера телефонов близких людей.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории на родину возвращены 248 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ.