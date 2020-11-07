Названа категория россиян, которая сильнее других пострадала от кризиса

https://static.news.ru/photo/c5ae2564-202c-11eb-88be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период экономического кризиса на фоне пандемии больше всего трудностей было у ставших безработными россиян с детьми, рассказала NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок на площадке форума «Сообщество».

Мы провели социологические опросы, которые показали, что семьи с детьми — в самом трудном положении с точки зрения трат средств на еду, покупку товаров длительного потребления. Большое количество семей находятся за чертой бедности. Им и нужна самая первая помощь. Если взять статистику по выплатам нуждающимся семьям, выходит, что такую помощь получили четыре миллиона детей — их семьям пришлось тяжелее всего, — отметила Починок.

Об этом и другом в сфере социальной политики и трудовых отношений читайте в интервью Натальи Починок NEWS.ru, которое выйдет 9 ноября в 09:00.

Ранее NEWS.ru писал, что безработица в России из-за пандемии увеличилась в шесть раз. Ещё более плачевные показатели наблюдаются в Москве — в регионе этот показатель вырос восьмикратно.