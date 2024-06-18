Названа категория иностранцев, которым запретят въезд в Россию ГП предложила запретить иностранцам из нежелательных организаций въезд в Россию

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Генпрокуратура России предложила запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства в МВД. Предполагается, что такое решение позволит государству тщательнее защищаться от внешнего влияния.

Речь идет о подготовленном МВД законопроекте, определяющем условия въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Как считают в Генпрокуратуре, его следует дополнить статьей, запрещающей пребывание и проживание в России людей с иностранным гражданством, принимающих участие в деятельности нежелательных организаций. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, приезд таких иностранцев имеет мало общего с дружелюбными целями.

Очевидно, что их приезд на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями. Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России, — заявил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминационным решение властей Норвегии о запрете въезда туристов из РФ. Она подчеркнула, что российская сторона примет ответные меры в качестве реакции на недружественные шаги.