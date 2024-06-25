Названа главная заслуга Зюганова на посту лидера КПРФ Политолог Станкевич: Зюганов спас коммунистическую партию в критический период

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Зюганов

Благодаря усилиям Геннадия Зюганова на руинах разрушенной компартии удалось построить КПРФ, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Станкевич. Он не дал ей окончательно развалиться в начале 1990-х и смог превратить это движение в конкурентоспособную политическую силу, отметил эксперт.

Он подхватил упавшую компартию в критический период, не дал ей окончательно распасться или превратиться в какую-то полуподпольную секту. Зюганов сумел модернизировать свою политическую организацию, превратив ее в более современную, способную вести борьбу в конкурентной среде, выигрывать выборы, вести парламентскую деятельность и пребывать в парламентской оппозиции, — сказал Станкевич.

Речь идет о событиях 1991 года, тогда Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС и национализации имущества коммунистов. Годом позже Конституционный суд признал это решение нелегитимным, а еще позднее у руля возрожденной партии встал Зюганов.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что в Россию необходимо вернуть специалистов высшей квалификации, которые покинули страну. По его словам, это особенно важно в условиях «зашкаливающей на всех континентах» русофобии. Согласно подсчетам лидера КПРФ, речь идет об 1,2 млн кадров.