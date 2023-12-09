Названа главная победа России в период СВО Invezz: Россия возродила экономику в период СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая большая победа России в период проведения спецоперации на Украине приходится на экономический фронт, Москве удалось адаптироваться к западным санкциям, пишет издание Invezz. По словам авторам материала, показатели в сфере розничных продаж и промышленного производства в октябре улучшились, а уровень безработицы в России упал до рекордно низкого — в 2,9%, в том время, как в США он составляет 3,9%.

Возможно самая большая победа России [в период СВО] приходится на экономический фронт, где страна бросила вызов западным санкциям. Последние данные показали, что розничные продажи и промышленное производство в России улучшились в октябре, — говорится в публикации.

Журналисты также отметили то, что России удалось переориентировать свой энергетический рынок из западных стран в Китай и Индию. Авторы материала подчеркивают, что Москва смогла справиться с ценовым порогом на нефть, установленным правительствами США и Европы.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года, ущерб от западных санкций удалось компенсировать. Так, ключевые отрасли российской экономики адаптируются к беспрецедентным ограничениям, а в некоторых случаях и вовсе полностью восстанавливаются. Кроме того, отмечается, что Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.