Названа главная интрига нового кабмина России Военкор Коц: назначение министров силовых ведомств остается главной интригой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства обороны РФ

Главной интригой в назначении нового состава кабинета министров являются главы силовых ведомств, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что Россия находится в состоянии конфликта, поэтому особенно важно, кто займет эти должности. Известно это станет лишь после консультаций президента РФ Владимира Путина с Советом Федерации, которые начнутся 13 мая.

Сохраняется главная интрига — кто в воюющей стране займет посты руководителей силовых министерств. Министров МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации, которые начнутся 13 мая, — написал Коц.

Военкор также добавил, что в кабмине стоит ожидать новых лиц. Речь идет о «регионалах». Так, на должность министра энергетики выдвинули губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а Министерство спорта может возглавить губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На пост министра транспорта премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта.

10 мая Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. Он занял эту должность второй раз. Впервые Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года.