Названа дата рассмотрения жалобы генерала Попова на отказ в домашнем аресте Суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести Попова под домашний арест

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генерал-майор Иван Попов

Второй Западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ в переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Он проходит по статье о мошенничестве.

Апелляционная жалоба на отказ суда в удовлетворении ходатайства следователя об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест будет рассмотрена 7 июня в 11:00 мск, — уточнил он.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказал в переводе Попова из следственного изолятора под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя обвинения в адрес Попова, заявил, что генерал-майор является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения». Журналист также отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю.