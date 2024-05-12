Названа дата публичного обсуждения налоговой реформы в России Депутат Макаров: публичное обсуждение налоговой реформы начнется 20 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Публичное обсуждение подходов к пересмотру налоговой системы России начнется в Государственной думе 20 мая, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, обсуждение пройдет с привлечением бизнес-объединений, экспертов и ученых, передает РИА Новости.

Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертном совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц, — заявил Макаров.

Он отметил, что важно подготовить налогоплательщиков и бюджетополучателей к грядущим изменениям с 1 января следующего года. Макаров напомнил, что президент России Владимир Путин поручил сделать налоговую систему справедливой и способной обеспечивать выполнение всех необходимых функций страны.

Вместе с этим в России планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования. По словам кандидата на должность вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, она будет введена с 2026 года.